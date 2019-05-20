شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج وال جى منافسة كورية على أرض مصرية.. "سامسونج" تتربع على صدارة مبيعات شاشات التلفزيون فى مصر بحصة سوقية تتجاوز 40% وتكتسح سوق الهواتف..وعيوب التصنيع والأسعار وسوء خدمات ما بعد البيع وراء تراجع ال جى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغرى السوق الاستهلاكى الضخم فى مصر، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع بلدان عديدة، عمالقة التصنيع الإلكترونى فى العالم على الاستثمار بها، والتنافس الشديد للسيطرة على الحصة السوقية الأكبر، ومن ضمن تلك المنافسات هى المنافسة بين العملاقين الكوريين سامسونج وال جى، ولكن لمن الغلبة فى مصر، يجيب التقرير التالى عن هذا التساؤل.

المبيعات

يعد حجم المبيعات هو المعيار الرئيسى لقياس أداء الشركات، فى ظل محاولات كل شركة السيطرة على الحصة السوقية الأكبر، ومن ثم تحقيق أعلى ربحية، ووفقا لتصريحات رسمية من مسئولى الشركتين تتصدر سامسونج حجم مبيعات السوق المصرى بقطاع شاشات التليفزيون بحصة سوقية تتخطى 40% مقابل 30% أو أقل لشركة ال جى.

ويصل حجم مبيعات سوق الشاشات التليفزيونية فى مصر 4 مليارات جنيه سنويًا.

أما بالنسبة للتصدير، تتفوق سامسونج أيضا بحجم صادرات سنويا يصل إلى 550 مليون دولار ل36 دولة مقابل نحو 250 مليون دولار لعدد من دول الخليج.

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وبالنسبة للهواتف المحمولة الذكية، فالمقارنة ظالمة، إذ تحتل سامسونج المرتبة الأولى بحصة سوقية تتراوح بين 38-45% فى حين لا تأتى ال جى ضمن الخمسة الأوائل، وليس هناك إحصائية حتى بحجم مبيعاتها.

التصنيع المحلى

على الرغم من فارق توقيت إنشاء الشركتين فى مصر، إلا أن سامسونج تفوقت أيضا فى حجم الاستثمارات والذى بلغ 270 مليون دولار، هو أول مصنع تدشنه سامسونج بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقا للطراز الموحد الذي تتسم به جميع مصانع سامسونج، وتم تشييده في زمن قياسي لم يتجاوز 10 أشهر فقط، حيث حصلت الشركة على الأرض في أغسطس 2012، وتم افتتاحه في مايو 2013، بما في ذلك كافة العمليات الإنشائية وتركيبات خطوط الإنتاج والتدريب واختبارات التشغيل بالمصنع ليعمل بكامل طاقته.

فى حين يقع مصنع «LG» على مساحة 210 آلاف متر، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان، بدأت الشركة تشغيله بشكل تجريبى فى أكتوبر 2014، ويستهدف إنتاج أجهزة التليفزيون، والشاشات، والغسالات، مرحلة أولى باستثمارات 270 مليون دولار، ترتفع إلى 400 مليون بعد تشغيل المرحلة الثانية، والتى تختص بالثلاجات والتكييفات.

تجارب المستهلكين

يكفى أن تجرب البحث على عملاق البحث العالمي جوجل، حول جودة شاشات الشركتين، نجد ان سامسونج تعتمد على تقنية Qled الحديثة فى تصنيع شاشاتها اما ال جى و التى تعتمد على Oled تجد قائمة طويلة من الفيديوهات والأخبار وحتى المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من شراء منتجات ال جى، وتنحضر أغلب المشاكل فى جودة التصنيع، وارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بمثيلاتها فى السوق المحلى، بالإضافة إلى سوء خدمات ما بعد البيع.