شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: "أوبك" لديها خياران لاجتماع يونيو كلاهما يتوقع زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدران مطلعان، أن السعودية وروسيا تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجى النفط في يونيو، وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتبارا من النصف الثانى من 2019.

وقال المصدر، إن روسيا تريد الحد من حجم التخفيضات البالغ 1.2 مليون برميل يوميا الذى تنفذه ما يعرف بأوبك وحلفائها.

وحثت الولايات المتحدة أوبك أيضا على زيادة المعروض.

وأفاد المصدر، بأن احتمال أوبك الأول هو التخلص من الإفراط فى الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، وهو ما يعنى زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يوميا.

Advertisements

وجاء الإفراط فى الالتزام من تراجع صادرات وإنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية، وخفض الإنتاج السعودى الذى جاء على نحو أكبر مما دعت إليه أوبك وحلفاؤها.

ويبلغ خفض الإنتاج الفعلى الذى تطبقه أوبك وحلفاؤها نحو مليونى برميل يوميا.

وقال أحد المصدرين، إن الخيار الآخر هو التخفيف من التخفيضات المتفق عليها من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 900 ألف برميل، وهو ما يعنى زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.

وتجتمع أوبك يومى 25و26 يونيو فى فيينا.