شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.60 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.44 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.55 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.65 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط