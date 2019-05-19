اكسا يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 19-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اكسا التعاونية (8250) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -0.30 ريال .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 24.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.85 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.50 .
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