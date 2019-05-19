شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 19-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 541.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.88% بما يعادل -5.00 نقطة ، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 540.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 597.00 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 540.00 ومستوى المقاومة 597.00 .