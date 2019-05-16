بيع 70% من "أبراج سباركل" في مرسى دبي التي تصل قيمتها إلى 750 مليون درهم

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة "تبيان" الرائدة في مجال التطوير العقاري والحائزة على جائزة العقارات من دائرة الأملاك والأراضي بدبي عن بيع أكثر من 70٪ من أحدث مشاريعها أبراج سباركل في منطقة مرسى دبي "دبي مارينا" بالتزامن مع استعدادها لبدء عملية التسليم.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد فرج، المدير الإداري لدى شركة تبيان للتطوير العقاري: "تمكنا من بيع 265 شقة فاخرة ليتبقى الآن نحو 100 شقة فقط متاحة للبيع في أبراج سباركل. إن أبرز ما ميز عملية البيع خلال الفترة الماضية التنوع الكبير بين جنسيات المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الذين توزعوا على دول مختلفة من كافة أنحاء العالم مثل السويد وروسيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقع "أبراج سباركل" في جزء حيوي من منطقة مرسى دبي الراقية، وهي عبارة عن برجين مزدوجين يتكون الأول من 29 طابقاً والثاني من 14 طابقاً ويتصلان ببعضهما بعضاً بممشى واسع يسهل حركة التنقل بينهما.

تضم الأبراج 373 شقة بمساحات مختلفة تتوزع ما بين شقق استديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، فضلاً عن شقق بنتهاوس مؤلفة من أربع غرف نوم. كما تحتوي على عدد من المرافق الحيوية ومتاجر البيع بالتجزئة.

من جانبه، علّق شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك للمبيعات والاستشارات التسويقية في دبي والتي تدير المبيعات في أبراج سباركل قائلاً: "على الرغم من تراجع أسعار العقارات في دبي في الآونة الأخيرة إلا أن الطلب على شراء الشقق في أبراج سباركل كان مرتفعاً وصحّياً للغاية.

"فبالإضافة إلى روعة التصميم وارتفاع القيمة مقابل المال، ساهمت مجموعة من العوامل الأخرى في الإقبال على شراء الشقق الفاخرة في هذا المشروع لاسيما الموقع الاستراتيجي للأبراج التي توفر إطلالات ساحرة على مرسى دبي، خصوصاً مع تبقي عدد قليل جداً من الأراضي المتاحة للبناء في تلك المنطقة. مع إدراك المشترين والمستثمرين أن هذا المشروع سيوفر لهم عائد جيد على الاستثمار، وهو عامل رئيسي بالنسبة لهم".

وفي الإطار ذاته، توفر أبراج سباركل للمقيمين فرصة الوصول إلى الشاطئ الذي لا يبعد عنها سوى دقيقتين سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى قربها من أماكن التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه المتميزة في منطقة مساكن شاطئ جميرا "جي بي آر" ومرسى دبي. فضلاً عن توافر وسائل النقل العام للسكان والمقيمين مثل محطات الترام والمترو، كما يسهل الوصول إليها من شارع الشيخ زايد.

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وأضاف ماكولي: "توفر أبراج سباركل فرصةً مثالية للباحثين عن الإقامة في منطقة تجمع بين نمط الحياة العصري والأعمال. حيث يمكن التنقل والوصول إلى بعض المناطق الحيوية في دبي على غرار أبراح بحيرات جميرا ومساكن شاطئ جميرا ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت وكذلك منطقة جبل علي في غضون 15 دقيقة فقط".

وقد تم إضافة لمسة جمالية على التصميم الفريد لهذين البرجين عبر تزيينهم بـ 1,700 مصباح إنارة خارجي يعملون وفق تسلسل زمني مذهل، ليضيفوا مزيداً من الفخامة والرقي على التصاميم الداخلية من سواروفسكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يزدان مدخل الأبراج بالرخام الفاخر، بينما تتزين ردهة الاستقبال بالكريستال المصمم من قبل مجموعة من المبدعين لدى سواروفسكي. في الوقت الذي تتميز فيه جميع الشقق بما فيها شقق الـ "بنتهاوس" بالأرضية الأنيقة المصنوعة من الرخام والسيراميك، في حين تم تصميم المطابخ بمزيج رائع من الجرانيت، كذلك الحال بالنسبة للحمامات المصممة وفق أفضل النماذج الأوروبية مع تشطيبات وتجهيزات غاية في الأناقة والفخامة. هذا فضلاً عن أن الكريستال يغطي ويزين أبواب وأرقام الشقق بالكامل.

هذا وتضم أبراج سباركل العديد من وسائل الراحة والترفيه بما فيها النادي الصحي الذي يحتوي على مركزاً للياقة البدنية وسبا مجهزين بأفضل التجهيزات العصرية، وأحواض سباحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وجاكوزي وساونا منفصل للرجال والسيدات، بالإضافة إلى صالة واسعة.

كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الخيارات الخارجية مثل الحدائق الخضراء التي توفر إطلالات ومناظر طبيعية، وحديقة الأطفال ومنطقة مخصصة للألعاب. كما تم توفير خدمة صف السيارات وخدمة طلب السيارات الفاخرة "الليموزين" وخدمة الاستقبال والإرشاد والأمن على مدار 24 ساعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني: www.sparkletowersdxb.com ، أو زيارة مركز تجربة العملاء الجديد الذي يقع في الطابق الأرضي داخل أبراج سباركل، والذي يفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً وذلك من السبت حتى الخميس على مدار الأسبوع.