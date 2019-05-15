عقارات جميرا للجولف تعلن عن استكمال برجي "الأندلس A و B"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت عقارات جميرا للجولف، وجهة الجولف العالمية المستوى والتي تقوم بتطوير مجمعات ومرافق ترفيهية راقية في وسط ملعبين مؤهلين للبطولات العالمية، عن استكمال برجي الأندلس " A و B".

ويوفر البرجان مساحات معيشة داخلية وخارجية واسعة، وقد تم بيع جميع الشقق في كلاهما، وتم تسليم جميع الشقق في البرج A في وقت سابق من هذا العام، ويتم حالياً تسليم شقق البرج B إلى الملاك.

ومن المقرر تسليم البرج C في الربع الأخير من العام 2019 ، ومن المخطط تسليم الأبراج المتبقية D و E و F و G وفق الموعد المحدد خلال الربع الثاني من العام 2020.

وقد تم تصمصم مشروع الأندلس ليوفر أسلوب معيشة فاخر وبأسعار مناسبة، ويضم 715 شقة سكنية ، و95 وحدة تاونهاوس وكلوب هاوس ذو مرافق متنوعة، ليجمع بين روعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية ومتعة الجولف في آنٍ واحد.

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وفي هذا الصدد، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لعقارات جميرا للجولف: "لقد كان الطلب على مشروع الأندلس استثنائياً منذ إطلاقه، ويسعدنا أن نبدأ بالترحيب بالمجموعة الأولى من السكان في هذا المجمع الحيوي والمميز. ونحن نلتزم ببذل كافة الجهود لتوفير مشاريع فريدة من نوعها في سوق العقارات، ويؤكد الإقبال الهائل الذي شهدناه على هذه الشقق التزام عقارات جميرا للجولف بتلبية احتياجات المشترين من جميع الفئات."

النهاية-