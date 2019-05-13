تأهل المنصور وابو عطشان للمرحلة الثالثة من مسابقة المتبكر اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

تأهل عمران محمد المنصور وسليم ناصر أبو عطشان إلى المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية “المبتكر اليمني” التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان.

جاء تأهل المنصور وعطشان عن ابتكارهما سرير طبي ذكي ومتحرك بعد منافسة مع المبتكر حسين عارف علي عبد ربه الذي شارك بابتكاره ذراع آلية تعليمية والمبتكر علي محمد صغير الملاحي الذي شارك بابتكار إنتاج الغاز والمشتقات النفطية من مخلفات البوليمرات.

وحث وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة المشاركين في المسابقة من الشباب والمخترعين على الاستمرار في الإبداع والإبتكار.

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وأشار إلى أن الهدف من المسابقة إبراز الابتكارات وتشجيع المواهب والمخترعين .

وقال” إن الخروج من المسابقة لا يعني التوقف بل على العكس يجب أن يكون حافزاً على المزيد من الإبداع والتطوير للابتكارات والاختراعات والاستفادة من ملاحظات أعضاء لجان التحكيم العلمية والذين تم اختيارهم من الكفاءات العلمية بالجامعات اليمنية والمخترعين والمختصين “.

ودعا الوزير الدرة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمنتجين والمصنعين والغرف التجارية إلى تبني هذه المشاريع والابتكارات وتشجيع الشباب المبتكرين والمبدعين .. مبدياً استعداد الوزارة تقديم التسهيلات والتعاون لتحقيق أهداف المسابقة .