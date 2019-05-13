وزارة الصناعة تخصص 4 مليون ريال جوائز يومية للمشاركين في مسابقة “المبتكر اليمني”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ناقش اجتماع عقد الاحد بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي مستوى تنفيذ المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية “المبتكر اليمني” التي تقيمها وتتبناها الوزارة .

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل قطاع خدمات الأعمال بالوزارة محمد يحيى عبدالكريم وأعضاء اللجنة الإشرافية للمسابقة ولجنة التحكيم سير المسابقة ومستوى تنفيذها .

وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة اهتمام الدولة والحكومة بدعم الشباب وابتكاراتهم والاهتمام بها وتحويلها إلى مشاريع استراتيجية على أرض الواقع من خلال استيعاب هذه الإبداعات للمخترعين اليمنيين .

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واشار إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والامكانيات بما يسهم في انجاح المسابقة التي يتم بثها الحادية عشرة والنصف مساء كل يوم على قناة اليمن الفضائية .. مثمناً جهود لجنة التحكيم وكافة اللجان المساعدة العاملة .

وحث على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الجميع لتحقيق النتائج المرجوة من المسابقة في تحقيق نقلة متميزة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم طموحات الشباب واختراعاتهم وتنميتها.

ولفت الهاشمي إلى أن الوزارة رصدت أكثر من اربعة ملايين ريال جوائز يومية للجمهور المشارك في المسابقة التي تقام مساء كل يوم على قاعة خليجي عشرين بالعاصمة صنعاء .