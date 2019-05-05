17 جهة حكومية تطور منصاتها الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إخضاع 32 موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً حكومياً تتبع 17 جهة حكومية، لاختبارات الاستخدام من خلال مختبر تجربة المستخدم الذي أقامته الهيئة ضمن دورها في تمكين التحول الذكي للجهات الحكومية. ويعد مختبر تجربة المستخدم أحد أركان مركز إبداع الحكومة الذكية الذي أقامته الهيئة لدعم الابتكار والإبداع وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التحول الرقمي بصفة عامة، ويتبع المختبر منهجيات وأساليب علمية متطورة، تركز على تحسين وتطوير المواقع والتطبيقات الذكية، استناداً إلى سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، وبما يراعي حاجات المؤسسات في الوصول بالخدمات إلى أفضل مستويات السهولة وسلاسة الاستخدام.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «وضعنا في الإمارات وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة إسعاد المتعاملين على رأس قائمة أولوياتنا، ونسعى دائماً لتحقيق هذا الهدف السامي باستخدام أحدث التقنيات والأساليب، ويعكس مختبر تجربة المستخدم الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز الحضور الرقمي لكافة الجهات الحكومية، والوصول إلى خدمات ذكية بمستويات عالية تحقق إسعاد المتعاملين وتلبي تطلعاتهم. ونحن في الهيئة، وانطلاقاً من دورنا في تمكين التحول الرقمي للجهات الحكومية، ندرك أهمية الاستخدام في وصول مشاريع الحكومة الرقمية إلى غاياتها المنشودة في ضوء الاستثمارات والجهود الكبرى المبذولة من قبل الجهات الحكومية في هذا السياق».

وقد لقيت هذه المبادرة اهتماماً كبيراً من قبل الجهات الحكومية الراغبة في تطوير منصاتها الرقمية، حيث إنها مثلت آلية متطورة يمكن من خلالها التعرف على جودة المواقع الإلكترونية والخدمات الذكية من خلال رصد السلوك الإنساني الفطري لمستخدمي هذه الخدمات، والمتمثل في ردود الأفعال غير الإرادية، مثل حركات العين، ردود الفعل الحركية، وقد كان لمختبر تجربة المستخدم دور بارز في تطوير المواقع والخدمات الإلكترونية لعدد كبير من الجهات الحكومية، ولدى الهيئة خطة لتطبيق هذه التجربة على كافة الخدمات والمواقع الحكومية، بهدف رفع جودة الخدمات الذكية، وتعزيز موقع الدولة وفق مؤشر الخدمات الذكية ضمن استبانة الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الرقمية على مستوى العالم.