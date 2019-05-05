أسرع توسع للقطاع الخاص منذ يناير 2015

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بأسواق الإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى ثاني أعلى مستوياته على التوالي في شهر إبريل/ نيسان، إلى 57.6 نقطة من 55.7 نقطة في شهر مارس/ آذار. وأشارت القراءة إلى تحسن شهري حاد في الأوضاع التجارية، وذلك بأكبر معدل منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.

قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إن تحسن حجم النشاط والنمو الجديد في الطلب الشهر الماضي أمر مشجع، إلا أنه في ظل استمرار تنافس الشركات على الأسعار، لا يزال هناك تردد بشأن زيادة التوظيف، كما أننا لم نرى تحسناً كبيراً في نمو الوظائف.

ومن المرجح أن يظل استهلاك الأسر مقيداً في ظل غياب نمو الوظائف و/أو الأجور».

وأشارت البيانات الأخيرة إلى تسارع حاد في معدل نمو الطلبات الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط بالإمارات، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.

وأشار أعضاء اللجنة إلى تحسن أوضاع السوق. كما شهد الطلب الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث دفعت الأعمال الجديدة القادمة من السعودية وعمان تحديداً معدل النمو في طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في قرابة أربع سنوات.

وأدت زيادة الطلبات الجديدة إلى جانب عدد من المشروعات المستمرة إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري في شهر إبريل. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر يناير 2015.

وأفاد بعض أعضاء اللجنة بأن الجهود الترويجية ساعدت على زيادة النشاط. أدت الخصومات المقدمة للعملاء إلى تراجع في أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي، وهو تراجع أقوى مما شهده شهر مارس. وتمكنت الشركات من تخفيض الأسعار بفضل غياب الضغوط التضخمية على التكاليف بشكل نسبي. وارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط في شهر إبريل.

وفي محاولة للحد من تضخم التكاليف، ارتفعت مستويات التوظيف بشكل طفيف فقط مرة أخرى في بداية الربع الثاني، بالرغم من الزيادات القوية في عبء العمل. أدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والضعف النسبي للتوظيف إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.

ووصل مستوى ثقة الشركات في شهر إبريل إلى أعلى مستوياته منذ بدء السلسلة قبل سبع سنوات، حيث ارتفع مستوى في التفاؤل بشأن النشاط التجاري خلال ال 12 شهراً المقبلة بفضل ارتفاع الطلبات الجديدة.

وتوقع حوالي %82 من أعضاء اللجنة أن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل.

واستمرت زيادة النشاط الشرائي بشكل حاد، في حين وصل معدل تراكم مخزون المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2018. بالرغم من ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، انخفضت مدد مواعيد تسليم الموردين في ظل استجابة الموردين بشكل جيد لطلبات زيادة سرعة التسليم.