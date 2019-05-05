دروس النجاح الخمسة من الملياردير وارين بافيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الملياردير وارين بافيت هو وشريكه في شركة «بيركشاير هاثاواي»، تشارلي مونجر، مجموعة كبيرة من الحكم المالية ودروس الحياة على مدار 24 عاماً من اجتماعات المساهمين السنوية. وقامت شبكة «سي إن بي سي» مؤخراً بحفظ 120 مقطع فيديو من اجتماعات بافيت التي يعود تاريخها إلى عام 1994.

مررنا بجلسات الأسئلة والأجوبة؛ للعثور على بعض النصائح المتميزة من بافيت والتي ستجعلك قائداً ورائد أعمال أفضل:



اقرأ كتاب بافيت المفضل



إن بافيت ومونجر يحبان القراءة بشراهة. وفي عام 2007، أخبر بافيت المساهمين أنه قرأ كل كتاب عن الاستثمار في مكتبة أوماها العامة؛ عندما كان في سن العاشرة. وفي كل اجتماع تقريباً، يشير بافيت إلى كتاب واحد غيّر حياته، وهو «المستثمر الذكي» ل بنجامين جراهام، مشيراً إلى أن «كل الأفكار المهمة موجودة في هذا الكتاب». وعلى وجه التحديد، يوصي بافيت الجمهور بقراءة الفصل الثامن من الكتاب الذي يتحدث عن تقلبات السوق على المدى القصير، والذي يدعم أحد أنجح فلسفات بافيت الاستثمارية: «البيع عندما يكون الآخرون جشعين، والشراء عندما يكون الآخرون خائفين».



اختر شخصاً تعجب به واتّبع صفاته



يؤمن بافيت بأن أي شخص يمكنه، إلى حد كبير، أن يصبح ما يتمناه؛ لذا فهو يقول إنك تستطيع تعزيز نجاحك؛ عبر محاكاة الناجحين. وفي عام 2000، قال بافيت: «اختر شخصاً يعجبك، وبعدها اكتب الأسباب التي تجعلك تعجب به»، ومن ثم يقترح أن تتبنى صفات ذلك الشخص.

إذا كنت تريد الانجراف نحو اتجاه النجاح، فاختر بافيت كأحد الأشخاص الذين تعجب بهم!

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أظهر شغفك



لا تمش في هذه الحياة من دون هدف، وقال بافيت للمساهمين في عام 2010: «لا يوجد شيء مثل السعي وراء هدفك»، مضيفاً: «أنا أحب ما أفعله، ودائماً ما أحببته طوال حياتي. بعض الناس محظوظون للغاية؛ لأنهم وجدوا شغفهم في وقت مبكر جداً، وإذا لم تجده فعليك مواصلة البحث عنه».



طوّر مهارات التحدث أمام الجمهور



أخبر بافيت الشباب أن أثمن أصولهم ليست بالأسهم التي يملكونها؛ بل في استثمارهم في أنفسهم. ولا يوجد أي استثمار سيحقق ريعاً أكبر من تطوير مهارتك في التحدث أمام الجمهور. وفي عام 2008، تحدث بافيت عن التغلب على الخوف من التحدث أمام جمع من الناس، واعترف بأنه كان يشعر بالرعب من التحدث علانية، وقال: «يمكن أن أصاب بوعكة صحية فقط إذا فكرت بأن عليّ القيام بذلك».

تغلّب بافيت على خوفه؛ عبر تسجيله بدورة لديل كارنيجي والتطوع لتدريس مادة الاستثمار في كلية محلية. وقال: «أعتقد أن القدرة على التواصل، سواء في الكتابة أو شفوياً، هي أمر مهم جداً».

بافيت يعلق في مكتبه شهادة واحدة، تلقاها من المشاركة في دورة تطوير مهارات المحادثة، وكلفته 100 دولار في ذلك الوقت. ويقول: «لا يمكن حصر القيمة التي حصلت عليها من تلك المئة دولار. إذا لم تستطع التحدث إلى الناس، فلديك مشكلة حقيقية».



كن متفائلاً



قالت ميليندا جيتس ذات مرة إن ثروة وارين بافيت لم تجعله متفائلاً؛ بل إن تفاؤله هو ما جعله ثرياً. ويبدو أن تفاؤل بافيت يزيد كل عام. ففي الاجتماع السنوي لعام 2018، سُئل بافيت عما إذا كان قلقاً بشأن الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، ورد بتفاؤل؛ لأنه يملك نظرة طويلة الأجل للأحداث العالمية. لقد انطلق بافيت في رحلته الاستثمارية في عام 1942، وخلال الاجتماع السنوي، التقط بافيت نسخة من صحيفة نيويورك تايمز تعود لعام 1942، وقال: إنه استثمر خلال فترة حكم 14 رئيساً أمريكياً (سبعة من الحزب الديمقراطي، وسبعة من الجمهوريين). لقد استثمر بافيت خلال أزمة الصواريخ الكوبية وصراعات الحقوق المدنية والركود والحروب وانهيار البنوك، ومع ذلك فإن ال10 آلاف دولار التي استثمرها في الأسهم في عام 1942، تبلغ قيمتها اليوم 50 مليون دولار.