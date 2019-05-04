رئيس «المركزي» الألماني يحث «الأوروبي» على وقف السياسات النقدية غير التقليدية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان البنك المركزي الأوروبي على وقف سياساته النقدية غير التقليدية إذا ما سمحت معدلات التضخم بذلك.

وقال فيدمان، خلال كلمة ألقاها في مدينة دوسلدورف الألمانية، «من منظور اليوم، فإن هناك عوامل كثيرة تشير إلى أن الاقتصاد يواجه مرحلة ضعف مؤقتة، وأنه سوف يستعيد عافيته مرة أخرى».

وأكد فيدمان في تصريحاته التي نقلتها وكالة بلومبيرغ، أن أوضاع سوق العمل الممتازة في ألمانيا، وزيادة معدلات الدخل أسهما في تعزيز الاستهلاك الخاص، مضيفاً أن زيادة مبيعات التجزئة تعطي مؤشراً مبكراً على هذا الاتجاه.

وذكر فيدمان أن مهمة السياسات النقدية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وهذا يعني التفاعل مع ضعف ضغوط الأسعار المحلية، ولكن أيضاً مواصلة السير على طريق السياسات الطبيعية، وعدم التسويف من دون داع إذا ما سمحت آفاق التضخم بذلك.

وذكر رئيس البنك المركزي الألماني أن استمرار السياسة النقدية التوسعية الاستثنائية لا يمكن أن يكون وضعاً دائماً، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر والآثار الجانبية.

ويعتبر فيدمان ونظيره الفنلندي أولي رين من المنافسين بقوة على منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي بعد انتهاء ولاية رئيس البنك الحالي ماريو دراغي في أكتوبر / تشرين الأول المقبل. (د ب أ)