578 مليون درهم أرباح "أدنوك للتوزيع" بنمو 6 % خلال الربع الأول من 2019

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCDIST)، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، اليوم عن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 578 مليون درهم.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) خلال الربع الأول من العام 2019، محققة نمواً بنسبة 16.5% لتبلغ 733 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 24.9% على أساس سنوي لتصل إلى 687 مليون درهم.

وواصلت ربحية الشركة تسجيل نتائج جيدة حيث وصل هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 15.4% مقابل 13.6% في الربع الأول من عام 2018.

وارتفعت ربحية السهم التي سجلتها أدنوك للتوزيع في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 0.046 درهم، كما ارتفعت بنسبة 29.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. علاوة على ذلك، واصلت أدنوك للتوزيع الحفاظ على نسبة منخفضة من معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.35x في 31 مارس 2019.

وزاد عدد محطات بيع الوقود في شبكة شركة أدنوك للتوزيع بدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 379 محطة، مع إضافة ثلاث محطات جديدة خلال الربع الأول من عام 2019. وارتفع عدد متاجر التجزئة إلى 252 متجراً، بما في ذلك 14 متجر "جيان" للخدمة السريعة ((Géant Express كما في 31 مارس 2019. وارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية للربع الأول من عام 2019 بنسبة 9.2٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث ساهم برنامج الشركة لإعادة تنشيط متاجر التجزئة في تعزيز تجربة التسوّق وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 13.2% خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وتعليقاً على النتائج المالية، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "حققنا انطلاقة قوية في السنة المالية 2019، بفضل تركيزنا المستمر على العملاء ومرونة نموذج أعمالنا. حيث تؤكد النتائج المعلن عنها للربع الأول من العام 2019 طموحنا المتمثل في الحفاظ على أداء مالي قوي من خلال تفوق الأداء التشغيلي ومستوى خدمة العملاء الممتاز. لقد أثبتت شركة أدنوك للتوزيع مجدداً قدرتها على تحقيق نموّ مربح وطويل الأجل، مدفوعاً بعروض أوسع من المنتجات والخدمات، وتقديم تجربة معززة ومستوى أفضل من الخدمة، مع مواصلتنا التركيز على مسيرتنا. ولا شك في أننا على الطريق نحو جعل أدنوك للتوزيع شركة عالمية المستوى لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم".

وأضاف الراشدي: "نستمر في جهودنا لتسريع خطط نموّنا خلال العام 2019، واستجابة للاهتمام الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين، تنوي شركة أدنوك للتوزيع استضافة ’أيّام أسواق المال‘ لأول مرة في كلّ من لندن ونيويورك خلال شهر مايو. نحن سعداء باستجابة السوق نحو التزامنا بتنفيذ الوعود التي قطعناها خلال الطرح العام الأولي لأسهمنا، وإمكانية تحقيقنا للمزيد من النموّ مستقبلاً".

وكانت شركة أدنوك للتوزيع قد أعلنت في اجتماع العمومية بتاريخ 4 إبريل من العام 2019 عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح، مما يعكس ثقة مجلس الإدارة في الشركة والتزامه بمكافأة المساهمين مقابل ملكيتهم. وتعكس السياسة التصاعدية الجديدة زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 63٪ للعام 2019 (2.388 مليار درهم)، و75٪ للعام 2020 (2.571 مليار درهم) مقارنة بتوزيعات الأرباح لعام 2018، وبمعدل عائد ربحي على السهم قدره 7.3% للعام 2019 (وفقاً لسعر السهم عند الإغلاق خلال تعاملات الأمس بقيمة 2.60 درهم).

جدير بالذكر أن شركة أدنوك للتوزيع ستستضيف فعاليات أيام أسواق المال للمرة الأولى في كلّ من لندن ونيويورك يومي السابع والثامن من مايو المقبل على التوالي، حيث سيقوم فريق إدارة الشركة بعرض المزيد من التفاصيل الخاصة بخطة نموها، ووضعها الحالي ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى استعراض الملف المالي للشركة. وسيتم إتاحة العرض التقديمي الخاص بأيام أسواق المال لشركة أدنوك للتوزيع على الموقع الخاص بها يوم السابع من مايو عبر الرابط: https://www.adnocdistribution.ae/en/investor-relations/investor-relations/.