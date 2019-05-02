"ديار للتطوير" تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "ديار للتطوير"، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بإيرادات قدرها 175.8 مليون درهم وصافي أرباح بلغ 18.3 مليار درهم.

وجاءت إيرادات الربع الأول 2019 متقاربة مع إيرادات الربع الأول 2018 والتي بلغت 176.5 مليون درهم.

وفي عام 2019، تعتزم "ديار" تسليم عدة مشاريع من قائمة مشاريعها المتنوعة، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لفندق "ميلينيوم أتريا الخليج التجاري"، أول مشروع تنفذه الشركة في قطاع الضيافة بالشراكة مع "فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا". أما مشروعها الثاني في قطاع الضيافة والمزمع إطلاقه خلال العام 2019، فهو فندق "ميلينيوم البرشاء" الذي سيدخل حيز التشغيل قبل نهاية الربع الثاني.

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وتمضي العمليات الإنشائية في منطقتي "أفنان" و"دانيا" ضمن مشروع "ميدتاون" الذي تطوره الشركة وفقاً للجدول الزمني المحدد وبلغت نسبة الإنجاز فيهما قرابة 80%. وتجاوزت المبيعات في كلا المنطقتين نسبة 90%، ومن المتوقع تسليمهما خلال عام 2019.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "نتطلع قدماً لتحقيق أداء متميز خلال عام 2019 في ضوء خططنا الرامية لإطلاق وتسليم عدة مشاريع في العام الجاري. وقد سجل فندق ’ميلينيوم أتريا الخليج التجاري‘ وهو مشروعنا الأول في قطاع الضيافة، وسنقوم قريباً بإضافة الفندق الثاني إلى محفظتنا لدى افتتاح فندق ’ميلينيوم البرشاء‘ في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ومن شأن هذه المشاريع، إلى جانب عمليات التسليم المرتقبة لمنطقتي ’أفنان‘ و’دانيا‘، أن تعزز من قدرتنا على مواصلة تسجيل النتائج المميزة في عام 2019".

ومن الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.