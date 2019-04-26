سفير الكويت لدى المملكة : مؤتمر القطاع المالي بالرياض ملتقى مالي رائد

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أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح اليوم أن مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله أمس في الرياض شكل مظلة مهمة وملتقى مالي رائد، وحظي باهتمام بالغ بما حمله من مشاركة كبيرة من أكثر من أربعة آلاف مشارك من 80 دولة أثروا المؤتمر بما قدموه من معلومات وأفكار وتجارب في 21 جلسة ما بين جلسات رئيسة وجلسات للخبراء.

وشدد على أهمية مشاركة بلاده في المؤتمر والحرص عليها ممثلة بوزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والقطاع الخاص الكويتي.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إلى ما تم خلال المؤتمر من توقيع مذكرة التفاهم بين شركة كويتية وصندوق دعم المشاريع السعودي لتمويل جزء من مشروع (الافنيوز – الرياض) المتوقع افتتاحه عام 2023.

وهنأ سفير دولة الكويت لدى المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على نجاح المؤتمر، متمنيا للمملكة وشعبها دوام النمو والازدهار.