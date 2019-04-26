الان تتابع نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت وزارة النفط النيجيرية، اليوم الجمعة، إن نيجيريا والسعودية تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في النفط والغاز في الأسبوع الأول من مايو.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة في نيجيريا، وكذلك استثمارات في الغاز الطبيعي المسال.
كان وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو، أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية، في وقت سابق، من الأسبوع الجاري.
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