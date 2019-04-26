شكرا لقرائتكم خبر عن أول ارتفاع للذهب منذ بداية الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل، أول ارتفاع لها خلال الأسبوع الجارى، حيث ارتفع سعر جرام الذهب جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاءت نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب عالميا من 1275 دولار إلى 1281 دولارا بزيادة بلغت نسبتها 0.41%.

وسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 612 جنيها للجرام، مع توقعات بتحركات أخرى للذهب حال استمرار صعود الذهب عالميا.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي: وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي: عيار 18 سجل اليوم 524.75

عيار 21 سجل اليوم 612 جنيها

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عيار 24 سجل اليوم 699.25 جنيها

الجنيه الذهب 4896 جنيها

أوقية الذهب 1281 دولار

يعتبر معدن الذهب فى مصر، من المعادن الثمينة التى يحرص المواطنين فى كافة الشرائح على اقتناؤها كملاذ استثمارى أمن وكذلك يستخدم للزينة فى حفلات الزفاف والشبكة.

سعر الذهب فى مصر ضمن الخدمات المقدمة من قبل الخليج 365، وتشمل تحديث على مدار اليوم لأسعار الذهب، والتغيرات التى يشهدها المعدن النفيس محلياً وعالمياً.