إسرائيل تقول إنها ستشارك في معرض إكسبو 2020 دبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجسم لمعرض إكسبو 2020 في دبي

قالت إسرائيل يوم الخميس إنها ستشارك في معرض إكسبو 2020 دبي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج.

ويقول الموقع الإلكتروني للمعرض العالمي إن دبي أكدت أن 192 دولة أعلنت مشاركتها في المعرض الذي وصفه الموقع بأنه ”إكسبو الدولي الأكثر شمولا ومشاركة دولية حتى الآن“.

ومن المقرر افتتاح إكسبو دبي في 20 أكتوبر تشرين الأول 2020، على أن يغلق في العاشر من أبريل نيسان 2021.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان ”معارض إكسبو هي تجمعات عالمية يلتقي فيها الناس من شتى أنحاء العالم للاحتفال بالإبداع وتطبيقه على التحديات المشتركة... يسرنا أن نكون جزءا من تلك المساعي المشتركة“.

وفي بيان منفصل، قال نتنياهو ”أرحب بمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو في دبي. إنها علامة أخرى على صعود مكانة إسرائيل في العالم وفي المنطقة“.

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وتتشاطر إسرائيل ودول الخليج المخاوف بشأن عدوهما المشترك إيران، وباتت العلاقات الدبلوماسية أكثر علانية بعد سنوات شهدت اتصالات معظمها سرية بسبب معارضة قوية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع دولتين عربيتين فقط، هما مصر والأردن.

غير أن وزيرة إسرائيلية زارت الجامع الكبير في أبوظبي العام الماضي، واستضافت سلطنة عمان نتنياهو في زيارة مفاجئة هي الأولى لزعيم إسرائيلي في 22 عاما.