شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار المواد الخام تهبط بأرباح "التصنيع الوطنية" 56% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة التصنيع الوطنية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 55.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 159.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 361.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 529.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 692.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع اسعار بعض المواد الخام وانخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات ثاتي اكسيد التيتانيوم وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة انخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة علماً بأن هناك انخفاض في المصاريف العمومية والادارية.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 8.8% إلى 2.6 مليار ريال في الربع الأول مُقابل إيرادات بلغت 2.8 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 716.2 مليون ريال في العام 2017. بنسبة ارتفاع بلغت 67.8%.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى زيادة متوسط أسعار بيع منتجات ثاني أكسيد التيتانيوم وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة لتحسن متوسط أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية.