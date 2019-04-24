شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4.91 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 4.80 درهم كمستوى اول ثم 4.60 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.05 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.99 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط