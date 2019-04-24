شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.05 درهم امس الثلاثاء، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1.08 درهم منعته من التقدم لأعلى، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.96 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.08 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.06 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط