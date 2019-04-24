تعرف على دعم نقل الركاب والطلبة بالمترو والسكك الحديدية بالموازنة

كتبت نور على بلغ إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بموازنة السنة المالية 2019/2020 نحو 128 مليار و947 مليون جنيه مقابل 107 مليارات و427 مليون جنيه فى موازنة 18/19 بزيادة قدرها 21 مليار و520 مليون جنيه. ووفقًا للبيان المالى لموازنة 19/20 فإن هذا البند من الدعم موزع كالتالى: بلغ الدعم المخصص لنقل الركاب نحو 1850 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020، وهو يمثل الدعم المنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المرفق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية. بلغ الدعم الممنوح...

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