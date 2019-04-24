شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2811 نقطة، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 2620 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 2730 نقطة كمستوى اول ثم 2690 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 2840 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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