شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 10352 نقطة، الا انه قلص خسائره ليغلق عند مستوى 10382 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، ويقترب المؤشر من مستوى الدعم 10250نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر مرة أخرى لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 10600 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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