شكرا لقرائتكم خبر عن العين السخنة تستعد لشم النسيم.. ونسبة الإشغال تتجاوز 77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام قليلة من حلول أعياد القيامة وشم النسيم، شهدت منتجعات العين السخنة رواجا كبيرا وانتعاشا ملحوظا، حيث رفعت أكثر الفنادق شعار "كامل العدد"، وكشف مؤشر الحجز الإلكترونى عبر الإنترنت عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بالعين السخنة خلال فترة شم النسيم، حيث أكد المؤشر أن متوسط نسبة الحجوزات خلال تلك الفترة بلغت متوسط 73%.

وأشار المؤشر إلى أن الفترة من 23 إلى 28 إبريل تجاوزت 76%، وبداية من 24 إلى 29 إبريل بلغت 77% وهى فترة الذروة فى العين السخنة وبلغ أقل سعر للغرفة المزدوجة فى هذه الفترة 1200 جنية لليلة، وفى الفترة من 25 إلى 30 إبريل بلغ 73%، حيث يوجد 60 مكانا فقط فى منتجعات العين السخنة.

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ويرجع الإقبال على منتجعات العين السخنة إلى عدة أسباب أهمها قربها من القاهرة، حيث تبعد ساعة ونصف فقط، وبها منتجعات مختلفة وتقدم الخدمات نفسها المتوافرة فى المقاصد الأخرى من ألعاب مائية وحمامات سباحة.

العين السخنة يمكن أن تكون مكانا مثاليا لقضاء يوم شم النسيم، الطريق قد يستغرق ساعتين بالسيارة، لتستمتع بالشواطئ الجميلة الزرقاء والرياضات المائية المتعددة والرحلات البحرية عبر اليخوت، وأسعار الفنادق فى العين السخنة تبدأ من 1100 جنية للفرد وحتى 2500 فى الليلة.

ويمكنك الذهاب لرحلة بحرية فى واحدة من العديد من اليخوت المتاحة للتأجير، لقضاء يوم لا ينسى تحت أشعة الشمس، ذكرى سيكون من الصعب نسيانها، وتنتشر اليخوت فى العين السخنة، وسعر الفرد بين 200 إلى 300 جنيه، فيمكن أن تقوم بتأجير أحدها وتستمتع بمغامرة بحرية بعيدًا عن الزحام، وتمارس خلال الرحلة الصيد أو الغوص فى أعماق البحر الأحمر والاستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية والشعاب المرجانية، والاستمتاع بالمأكولات البحرية على سطح اليخت.