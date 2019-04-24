شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطرح أراضى خدمية بالمدن الجديدة عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون التجارية والعقارية، أنه جارى حصر عدد من الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة، وذلك تمهيدا لطرحها عقب عيد الفطر لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من المقرر الانتهاء من أعمال حصر الأراضى خلال الأسبوع المقبل، وعقب ذلك سيتم بدء تحديد سعر المتر للأراضى طبقا لكل مدينة وموقع قطعة الأرض ونوع النشاط الذى سيقام عليها.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن طرح الأراضى يأتى استجابة للطلبات المقدمة من مطورين ورجال أعمال، فضلا عن رغبة هيئة المجتمعات توفير خدمات لكافة المواطنين داخل المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

وكان المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، قد أكد أنه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات اجتماعية، لإقامة دار للمسنين، بمركز خدمات الحى السادس، قطعة رقم 133ج، بمساحة 3900.62 م2، بمدينة العبور، لصالح مؤسسة القلوب الرحيمة، طبقاً للاشتراطات البنائية الواردة للخدمات الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، وطبقاً لأسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف للربح الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 والقواعد المتبعة فى هذا الشأن.