شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شركات القابضة للصناعات الكيماوية الجاهزة للطرح فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن كل شركات القابضة الكيماوية غير المطروحة فى البورصة يمكن طرحها فى البورصة بعد انتهاء عمليات التطوير والهيكلة التى يتم اتخاذها حاليا.

وقال مصطفى لـ"الخليج 365" إن شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وغيرها من الشركات فى حالة تحسن نتائجها بشكل كبير، والانتهاء من التحديث والهيكلة يمكن طرحها فى البورصة بجانب الشركات المطروحة بالفعل.

وقال إن الشركة الجاهزة للطرح فى البورصة هى شركة سيناء للمنجنيز الموجودة فى سيناء، وبالتالى لا نعلم هل سيتم استكمال إجراءات طرحها أم منع طرحها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى فى سيناء، لافتا أن الشركة جذابة ومناسبة تماما للطرح.