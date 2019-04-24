2.2 مليار ربحية «اتصالات» من 143 مليون مشترك

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ارتفعت أرباح «مجموعة اتصالات» الفصلية 5% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس/ آذار 2019، فيما وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 143 مليون مشترك، بزيادة 2% على أساس سنوي، فيما وصلت قاعدة المشتركين في الإمارات خلال الربع الأول إلى 12.6 مليون مشترك.

وحققت المجموعة 13 مليار درهم إيرادات موحدة، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، بهامش صافي ربح نسبته 17%.

بلغت الأرباح الموحدة ل«مجموعة اتصالات» قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.6 مليار درهم، بزيادة 2%، وبهامش 51%. كذلك، وصلت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام 2019 إلى 25 فلساً، وبزيادة 5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

رؤية المجموعة

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات»: «أداء الربع الأول انطلاقة جيدة للعام 2019، واستمرار لمسيرة الإنجازات التي حققتها الشركة العام الماضي، ودليل واضح على الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤية المجموعة وطموحاتها لقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات». مشيراً إلى أن «اتصالات» «نجحت في المحافظة على مكانتها المرموقة كأقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة لجهودها الدؤوبة وريادتها في مجال التحول الرقمي».

وأضاف العبدولي: «تلعب بنية اتصالات التحتية دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، حيث أسهمت الجهود والاستثمارات المتواصلة في تحديث وتطوير بنيتها الشبكية، في تمكين دولة الإمارات أن تكون الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) وللعام الثالث على التوالي».

وفي الختام قال العبدولي «أود أن أشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الثاقبة، وجهودها في تعزيز مكانة الدولة العالمية، وجعلها واحدة من أكثر الدول تقدماً على الصعيد الرقمي، ما أسهم في دور كبير في تمكين اتصالات، من بناء شبكات عالمية المستوى، وتقديم أحدث الخدمات والحلول المبتكرة، والشكر موصول أيضاً لمساهمينا على دعمهم الثابت، وللملايين من العملاء في مختلف الأسواق التي تتواجد فيها المجموعة على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر».

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إنجازات الربع الأول

خلال الربع الأول حققت المجموعة إنجازات جديدة، حيث نالت «اتصالات» لقب أقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية.

وخلال الفترة، جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً وللعام الثالث على التوالي، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية.

وتعاونت المجموعة مع «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» لتعزيز جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية في الخدمات الحكومية عبر منصتها «تم». كذلك، أطلقت «اتصالات» مركز التميز الروبوتي، لتوفير العديد من الحلول الآلية المبتكرة التي ترتقي بالأداء، وتعزز من مستويات رضا المشتركين. كما أطلقت أول خدمة ألعاب سحابية من نوعها في دولة الإمارات، مباشرة عبر منصة eLife TV، وبجودة وضوح فائقة تصل إلى 1080 بكسل.

مواصلة الاستثمار في تقنيات المستقبل

قال صالح عبدالله العبدولي، «ستواصل اتصالات جهودها في تحديث شبكاتها والاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، ومجال الذكاء الاصطناعي، وهي التقنيات التي تعززها جهودنا في إطلاق شبكة الجيل الخامس، وبالشكل الذي يمكّن الشركة من تلبية المتطلبات والتطلعات الحالية والمستقبلية لعملائها، وإننا على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس ستوفر الكثير من الفرص التي من شأنها دعم جهود الإمارات الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة». وخلال الربع الأول، وقع برنامج المسرعات «المستقبل الآن» التابع لشركة «اتصالات» 4 اتفاقيات مع شركات ناشئة بغرض تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين.