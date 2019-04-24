موسم «القرية العالمية» الجديد يبدأ 29 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت القرية العالمية، بموسمها الثالث والعشرين الأكثر نجاحاً مع شركائها في أمسيتها السنوية لتوزيع الجوائز، حيث كرّمت الشركاء والهيئات الحكومية والإعلاميين الذين ساهموا في نجاح الموسم الذي حقق أرقاما قياسية.

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وأكد بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية على رؤية العلامة نحو العالمية، والتي تسهم في تحقيق رؤية دبي. وشملت كلمته الإعلان عن موعد الموسم المقبل الذي سيبدأ في 29 أكتوبر ويستمرحتى 4 إبريل 2020. وبدأت «القرية»بقبول طلبات التسجيل من المستثمرين المهتمين للمشاركة .

وكرّم الحفل الهيئات الحكومية الرئيسية التي لعبت دوراً مهماً طوال الموسم، باستضافة ملايين الضيوف بأقصى درجات الراحة. كما تم تقديم جوائز الصحفيين، حيث حصلت الزميلة مها عادل من «صحيفة الخليج» على «جائزة القرية العالمية للإبداع الصحفي».

واختتمت ليلة الجوائز بتقدير وتكريم شركاء القرية العالمية وحصل جناح المغرب على جائزة «أفضل جناح» وفاز جناح إيران بجائزة «أفضل واجهة جناح» وجناح إفريقيا «أفضل حرف يدوية» بينما فاز جناح أوروبا بجائزة «أفضل عرض ثقافي».