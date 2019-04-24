«دبي للمعارض» في «إكسبو 2020».. وجهة عالمية للفعاليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يفتح مركز دبي للمعارض، في موقع إكسبو، أبوابه أمام الأعمال في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ليوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.

يشكل مركز دبي للمعارض إضافة جديدة إلى قطاع المعارض والمؤتمرات المتميز في دولة الإمارات، ويمتد المركز عالمي المستوى على مساحة 45 ألف متر مربع، مقسمة على منطقتين، ويضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض، وأربعة أجنحة، و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

ويمثل المركز بوجوده في موقع إكسبو 2020 دبي، مكوناً أساسياً في إرث الحدث الدولي، حيث سيشكل إلى جانب «دستركت 2020»، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيستمر بعد إكسبو، محوراً اقتصادياً مؤثراً لدبي والإمارات.

ويعد مركز دبي للمعارض محركاً مهماً لنمو قطاع خدمات الأعمال، حيث ستجتذب عملياته وتوسعاته زائرين من الداخل والخارج، وتشجع على بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة والتنوع، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 التي تضع مجموعة من الأولويات الوطنية للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد.

اقتصاد المعرفة

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وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي: «سيكون مركز دبي للمعارض بكل المعايير مكاناً متطوراً للغاية، وسيلعب دوراً محورياً خلال إكسبو 2020 دبي؛ لكن أثر هذا المكان الفريد سيمتد إلى ما بعد أشهر إكسبو 2020 دبي الستة، حيث سيعزز قطاع الاجتماعات والفعاليات في المنطقة، والسمعة الطيبة لدولة الإمارات كوجهة لعقد المؤتمرات الكبرى، وأيضاً نمو الاقتصاد المبني على المعرفة في دبي لسنوات كثيرة مقبلة».

وعلى مدى ستة أشهر، ستلتقي الأفكار والعقول صاحبة الرؤية المستقبلية من حول العالم في مكان واحد هو إكسبو 2020 دبي. وتتوالى طلبات الحجز بالفعل للاستفادة من مركز دبي للمعارض.

وباختيار مركز دبي للمعارض كمقر استضافة ستُتاح لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وجميع منظمي الفعاليات الآخرين، فرصة التواصل مع الجمهور في قلب أكبر فعالية ضخمة في العالم العربي، والتي من المنتظر أن تجتذب 25 مليون زيارة.

وقال شون فورستر، نائب رئيس فعاليات الأعمال في إكسبو 2020 دبي «لن يكون هناك مكان على الأرض يطرح فرصاً استثنائية لشركات الأعمال كتلك التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي، سيكون مركز دبي للمعارض في القلب من هذا. والحجوزات تمضي بالفعل على مسار جيد. وقد اجتذب المركز اهتماماً كبيراً من الدول ال190 المشاركة في إكسبو 2020 دبي».

ومركز دبي للمعارض مزود بأحدث التقنيات وأفضل الوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات إلى جانب المطاعم، ومن المنتظر أن يصبح مركزاً للمشاركين من الدول، والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية وزوار إكسبو 2020 دبي. فضلاً عن ذلك، فإن هذا المقر المتعدد الأغراض سيستخدمه مجتمع أوسع نطاقاً كموقع فريد من نوعه للقمم ومهرجانات الأعمال والحلقات الدراسية وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والاستعراضات الحية.

30 ألف غرفة فندقية جديدة تدخل الخدمة قبل إكسبو

اعتمدت ميلانو بشكل كبير على الزوار الذين استقطبهم معرض إكسبو 2015، وهي استراتيجية يبدو أن دبي ستعتمد عليها في العام المقبل. وأجرت شركة «إس تي آر» البحثية مقارنة بين إجمالي المعروض من الغرف الفندقية ومعدلات الأسعار في معارض إكسبو السابقة مع المعدلات المتوقعة في إكسبو دبي 2020.

وتتوقع «إس تي آر» أن تدخل 30 ألف غرفة فندقية الخدمة في دبي قبل انطلاق المعرض في 20 أكتوبر 2020.

ووفقاً لإحصاءات شهر إبريل الجاري، توفر دبي 111 ألف غرفة فندقية شاغرة كل ليلة، وتتراوح معدلات الإشغال فيها عند مستويات قريبة من المعدلات المسجلة في شانجهاي وميلانو خلال فترة استضافتهما لمعرض إكسبو، والتي بلغت 76% و77% على التوالي.

وفي نهاية عام 2018، بلغت معدلات الإشغال في فنادق دبي 75%، بمتوسط سعر 172 دولاراً للغرفة في اليوم، وهذا يزيد بواقع 40 دولاراً عن متوسط سعر الغرف في شانجهاي خلال معرض إكسبو 2010، وأقل بواقع 10 دولارات فقط من المعدل اليومي البالغ 182 دولاراً للغرفة خلال معرض إكسبو ميلانو 2015.