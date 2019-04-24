5 صناديق أجنبية ومحلية في «عقارات دبي» 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

علمت ”الخليج 365” من مصدر مطلع، أن جهات استثمارية محلية وأجنبية مختلفة ومتنوعة الأنشطة، تخطط لتأسيس 5 صناديق عقارية في السوق المحلي بدبي خلال الأشهر المقبلة، بأصول إجمالية تزيد على 6 مليارات درهم.

وقالت المصادر إن أغلبية هذه الأطراف المعنية تقوم في الوقت الراهن بإجراءات التأسيس والحصول على الموافقات الحكومية لإطلاق هذه الصناديق ، بينما حصل بعضها على الموافقات اللازمة لإدراجها في السوق المالي المحلي، أو في «مركز دبي المالي العالمي».

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية، التي تُعرف عالمياً بمصطلح «ريت»، الفرصة للاستثمار بكلفة منخفضة في المشاريع العقارية، كما تتميز بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها.وتهدف الصناديق إلى تسهيل الاستثمار في العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً، مع التزامها بتوزيع أرباح مجزية.

وتحتوي صناديق الاستثمار على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرّة للدخل الناتج عن الإيجارات، أو التشغيل. كما يترتب على مدير الصندوق تقديم تقارير دورية .