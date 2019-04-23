الان تتابع رؤساء بورصات عربية ودولية يشيدون بأداء سوق المال السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أشاد رؤساء بورصات دول عربية ودولية بأداء سوق تداول السعودي خلال الفترة الماضية، وتحدثوا عن أسباب صعود المؤشرات في المملكة، وتوقعاتهم للفترة المقبلة.
وقال الخبراء في مؤتمر لتجمع رؤساء البورصات، إن أسواق المملكة المالية شهدت عمليات تصحيح مسار خلال الفترة الماضية، وعكست مردود أفضل للشركات المدرجة بما يضمن الاستثمار وبقوة في السوق السعودية، وفقا لقناة سي إن إن العربية.
وأضافوا أن السوق السعودي كبير ومتنوع، وكذلك به عمق كبير، وهناك تقدم ونمو وعمل جدي لتحديث التشريعات التي ترعى الاستثمار والمستثمرين من الخارج.
وبشكل عام تتطلع المملكة إلى التحسن، والعائد عالي جدا في سوق المملكة وستكون الاستمرارية متواجدة، ومرتبطة بمردودية الشركات المدرجة في الجوانب الأخرى، وربما تعتمد في المستقبل على ترابط إلكتروني موحد مع جميع البروصات العربية.
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