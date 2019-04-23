شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة "الكويت" بنسب محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 23 أبريل 2019 - اخر تحديث في 23 أبريل 2019 / 18:47

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 22 في المئة الى 27 مليون دينار في مقابل 35 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 21 في المئة الى 154 مليون سهم في مقابل 194 مليون، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 1.2 في المئة الى 6796 صفقة في مقابل 6880 صفقة.



Advertisements

صاحب ذلك تراجعاً في مؤشر السوق الاول بنسبة 0.38 في المئة تعادل 23 نقطة الى 6146 نقطة في مقابل 6169 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.69 في المئة تعادل 34 نقطة الى 4909 نقاط في مقابل 4943 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق العام 0.46 في المئة الى 5722 نقطة.

وجاء سهم «برقان» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.22 في المئة، وصولاً إلى 332 فلس، من تداول 368 ألف سهم، بلغت قيمتها 120 مليون دينار.

وحقق سهم «جي اف اتش» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 1.81 في المئة، هبوطا إلى 76 فلس، من تداول 309.4 ألف سهم، قيمتها 23 ألف دينار، نُفذت من خلال 16 صفقة.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.2 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.54 في المئة الى 920 فلس، من تداول 6.7 مليون سهم.