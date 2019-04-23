أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 23-4-2019

كتبت- علياء فوزى سجلت أسعار صرف العملات العربية، استقرارا مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 23-4-2019، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى 56.20 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.65 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع. وسجل الريال العماني 44.41 جنيه للشراء و44.76 جنيه للبيع.

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