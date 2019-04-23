شكرا لقرائتكم مصر تتوقع زيادة الاقتراض المحلي 45 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 22 أبريل 2019 / 17:59

القاهرة - رويترز – تتوقع الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة إلى 725.156 ببليون جنيه (42.32 بليون دولار)، كما أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".



وأظهر البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 في المئة إلى 435.093 بليون جنيه من 350.801 بليون متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. وتجتذب مصر من حين إلى آخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي، من 13.1 بليون نهاية كانون الثاني (يناير)، لكن أرقام آذار (مارس) لم تعلن بعد.

وبحسب البيان المالي، تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 في المئة إلى 290.062 بليون جنيه من 150.343 بليون متوقعة في السنة المالية الحالية. وتتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي 36 في المئة إلى 95.550 بليون جنيه من 149.550 بليون متوقعة في 2018-2019. ويرجع ذلك إلى بقاء شريحة واحدة فقط قيمتها بليوني دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية عام 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي. وتوقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 في المئة إلى 820.706 بليون جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 بليون في 2018-2019.

وكشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 بليون جنيه مقارنة بـ72 بليوناً وفقاً لتوقع السنة المالية الحالية.

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وكشفت الوثيقة أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة". وجاء في البيان المالي لمشروع الموازنة أن المراجعة ستشمل أيضاً قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 في المئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 بليون جنيه.

وقال مسؤول في وزارة المال لـ"رويترز" اليوم الاثنين: "لا يوجد أي نيه لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة على الإطلاق، وسندرس الموضوع خلال الشهور المقبلة، ولكن لا تصور محدداً للتعديل أو نية للتعديل حالياً".

وكشفت الوثيقة أيضاً أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان نحو 15 في المئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 67.128 بليون جنيه.

وأظهر البيان المالي لمشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف إيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 58.571 بليون جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.