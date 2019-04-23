«إلينغتون» تحتفل بتسليم مشروع «بلغرافيا 2»

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نظمت «إلينغتون»، شركة التطوير العقاري، احتفالاً مع مالكي الوحدات السكنية في مشروعها «بلغرافيا 2» بمناسبة تسليم منازلهم في فبراير الماضي.

ويمتاز مشروع «بلغرافيا 2» بموقعه المركزي في «دائرة قرية جميرا»، وتتجسد فيه التصاميم الاستثنائية التي تحرص مجموعة «إلينغتون» على اعتمادها في مشاريعها. ومع تسليم مفاتيح 188 منزلاً وانتقال السكان إليها، تحول هذا المشروع الراقي الذي يضم باقة متنوعة من وسائل الراحة العصرية إلى وجهة تنبض بالحياة .

وقال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون»: تم تصميم مشروع «بلغرافيا 2» على طراز المنتجعات الراقية، وهو ما يرسخ النهج الذي تعتمده «إلينغتون» في تطوير مشاريعها، والذي يركز على إنشاء مجمعات استثنائية.وتضم ردهة الاستقبال في «بلغرافيا 2» تمثالاً يضفي روح التميز على المشروع، وهو عبارة عن عمل تركيبي فني أبدعه طلاب موهوبون من كلية التصميم الداخلي والتصوير الفوتوغرافي في الجامعة الأمريكية في الشارقة.