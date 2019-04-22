"إلينغتون" تحتفل بتسليم مشروع "بلغرافيا 2" في "قرية جميرا" بدبي

دبي - الخليج 365 :

نظمت "إلينغتون"، شركة التطوير العقاري العصرية الراقية التي تركز على التميز في عناصر التصميم ومقرها دبي، حدثاً احتفالياً مع مالكي الوحدات السكنية في مشروعها المميز "بلغرافيا 2" بمناسبة بتسليم منازله في فيراير الماضي.

ويمتاز مشروع "بلغرافيا 2" بموقعه المركزي في "دائرة قرية جميرا"، وتتجسد فيه التصاميم الاستثنائية التي تحرص مجموعة "إلينغتون" على اعتمادها في مشاريعها. ومع تسليم مفاتيح 188 منزلاً وانتقال السكان إليها، تحول هذا المشروع الراقي الذي يضم باقة متنوعة من وسائل الراحة العصرية إلى وجهة تنبض بالحياة في كاف أرجائها.

ويهدف هذا الاحتفال إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والودية بين السكان، عبر باقة من الأنشطة الممتعة التي أقيمت في الساحة المركزية ضمن المشروع، والتي تحتضن حوض سباحة، ومنطقة ألعاب للأطفال، واستوديو للياقة البدنية، بالإضافة إلى مركز اليوجا.

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وبهذه المناسبة، قال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة "إلينغتون": "تم تصميم مشروع ’بلغرافيا 2‘على طراز المنتجعات الراقية، وهو ما يرسخ النهج الذي تعتمده ’إلينغتون‘ في تطوير مشاريعها، والذي يركز على إنشاء مجمعات استثنائية تمتاز بالموقع المركزي وجماليات التصميم. وبدأت أرجاء ’بلغرافيا 2‘ تنبض بالحيوية مع انتقال المسكات إلى منازلهم، ليكون إضافة جديدة ومميزة إلى محفظة الوجهات السكنية العصرية التي تطورها مجموعة ’إلينغتون‘".

وتضم ردهة الاستقبال في "بلغرافيا 2" تمثالاً يضفي روح التميز على المشروع، وهو عبارة عن عمل تركيبي فني أبدعه طلاب موهوبون من كلية التصميم الداخلي والتصوير الفوتوغرافي في الجامعة الأمريكية في الشارقة. كما تضم الردهة أكثر من 90 صورة فوتوغرافية تضفي لمسة استثنائية على تصميم المشروع.

ويحتضن "بلغرافيا 2" وحدات سكنية أنيقة تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، بالإضافة إلى مجموعة فريدة من منازل التاون هاوس الخاصة المؤلفة من طابقين بغرفتي نوم، مع شرفات خاصة.