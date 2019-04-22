"إعمار للتطوير" تعقد الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية في 23 أبريل لاقتراح توزيع...

دبي - الخليج 365 :

تعقد "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع." (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR) حصة الأغلبية فيها، الاجتماع السنوي الأول لجمعيتها العمومية في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019، وذلك في قاعة "دايموند" بفندق "العنوان دبي مول" في "وسط مدينة دبي". وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيتم تأجيله إلى يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 بنفس التوقيت، وفي المكان ذاته.

وسيجري خلال الاجتماع مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار) بما يعادل 26% من رأس مال أسهم الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين. وستقوم الجمعية العمومية بمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتصديق عليه، فضلاً عن مناقشة والتصديق على تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية للشركة، بالإضافة إلى تعيين مدقق الحسابات لعام 2019.

وكانت "إعمار للتطوير" قد أعلنت في أكتوبر 2018 عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، تمثّل 26 بالمئة من رأس مال الشركة أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

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وخلال العام الماضي، حققت "إعمار للتطوير" صافي أرباح بقيمة 3.901 مليار درهم (1.062 مليار دولار)، بنمو نسبته 42 بالمئة مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2017. ووصل إجمالي الإيرادات في 2018 إلى 15.433 مليار درهم (4.202 مليار دولار)، بنمو نسبته 74 بالمئة مقارنة بإيرادات عام 2017.

بما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين بالمشاريع السكنية التي تطلقها "إعمار"، حققت الشركة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 14.240 مليار درهم (3.877 مليار دولار) خلال عام 2018. ولدى "إعمار للتطوير" حالياً مشاريع للبيع بقيمة 36.30 مليار درهم (9.88 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وسجلت "إعمار للتطوير" في 2018 بيع أكثر من 6500 وحدة سكنية في دبي، شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي والعالم. ولدى الشركة حالياً 9 وجهات قيد التطوير في دبي، تضم أكثر من 29.800 وحدة سكنية.