شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى كاظم: 5 شركات جديدة تسعى للإدراج بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عن سعي 5 شركات نحو الإدراج في سوق دبي المالي، اثنتان منها ضمن منصة المناطق الحرة قيد التطوير.

وقال كاظم إن السوق حالياً في مراحل مختلفة من المحادثات مع 3 شركات تسعى للإدراج في السوق، وتنشط في قطاعات خدمات النفط والغاز، والصحة والصناعة، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن التواجد في الأسواق المحلية يضمن للشركات المدرجة حضوراً أكبر في أوساط المستثمرين.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيكو" للمرافق الخدمية الإماراتية، في وقت سابق عن سعي شركته لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في أسواق المال المحلية خلال عام إلى عامين.

Advertisements

وعلى صعيد الشركات التي تعتزم الطرح بأسواق المال الإماراتية، وقعت مجموعة إم بي إف الاستثمارية بالإمارات مذكرة تفاهم في وقت سابق مع بنك الاتحاد الوطني، للقيام بإجراءات التحول والإدراج بالسوق المالي.

وتتسارع وتيرة التصريحات بشأن الطرح بأسواق المال الإماراتية وذلك بالتزامن مع كشف شركة تايجر العقارية مطلع العام الماضي عن دراستها إدراج أسهمها في بورصة دبي.

وكانت من آخر الطروحات بسوق دبي للأوراق المالي شركة إعمار للتطوير وذلك بعد أن شهد اكتتابه الأولى إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية والأفراد سواء المحللين أو الدوليين.

وكشف شركة بلووم القابضة، أيضا في وقت سابق عن تفكيرها في طرح أسهمها أيضا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في العام 2019.