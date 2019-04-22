شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي المالي يؤكد على ضرورة تحديث بيانات المستثمرين البنكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية حملة توعية جديدة بعنوان "أرباحك في حسابك" وذلك لضرورة قيام المستثمرين بتزويد السوق برقم الحساب المصرفي الدولي وبيانات الاتصال، إضافة إلى بيانات بطاقة الهوية الإماراتية.

وأشار السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك الحملة تستهدف ضمان تحويل الأرباح النقدية للمستثمرين في حساباتهم البنكية.

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ووجه السوق جمهور المستثمرين إلى تحديث بياناتهم عبر منصته الرقمية المتكاملة "سهمي"والمتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي والحكومة المتكاملة، حيث سيتمكن المستثمر من تحديث بياناته إلكترونياً من خلال موقع السوق أو تطبيق الهاتف الذكي.

وسيقوم النظام بشكل تلقائي بربط المحفظة الاستثمارية للمستثمر مع حساب الدخول الذكي الخاص به، مما يتيح له بعد ذلك حزمة من الخدمات الرقمية في مقدمتها تحديث البيانات الخاصة به.

ولفت إلى أنه يمكن للمستثمرين تحديث بياناتهم عبر زيارة أحد فروع السوق المتواجدة بأبوظبي والعين والظفرة والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، أو من خلال شركة الوساطة الخاصة بالمستثمر.