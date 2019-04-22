شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأثنين، 22-4-2019 مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة، زيادة طفيفة بلغت جنيها واحدا، عقب تحرك سعر أوقية الذهب من 1275 دولار إلى 1279 دولار.

وسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 610 جنيها لعيار 21 وهو العيار الأكثر طلبا فى سوق الصاغة بمصر، خاصة فى محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويرتفع الطلب على عيار 18 فى القاهرة الكبرى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر :

عيار 21 سجل 610 جنيهات

عيار 18 سجل 523 جنيها

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عيار 24 سجل 697.25 جنيه

الجنيه الذهب سجل 4880 جنيها

أوقية الذهب : 1279 دولارا.

وساهم تراجع الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، فى تراجع سعر الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذى جعل الذهب يسجل أدنى مستوى له فى 2019.

سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصرى.