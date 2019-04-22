شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم اسم الاحد عند مستوى 1.03 درهم، وهو نفس اغلاق الخميس الماضي، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.05 درهم، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لاسفل مكون نموذج "Grave Stone" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 0.94 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.06درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.02 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط