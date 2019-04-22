شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 0.254 درهم، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 0.25 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 0.225 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.25 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط