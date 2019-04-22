شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاتحاد الوطني (UNB) يسجل اعلى مستوى في ثلاثة سنوات ونصف -تحليل صباحي- 22-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5.73 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر أكتوبر من عام 2015 درهم، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 5.60 درهم، كما استقر السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 6 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.60 وبين مستوى المقاومة هو 5.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد