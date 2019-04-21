شكرا لقرائتكم خبر عن لوائح استرشادية لمراكز التحكيم والتسوية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية من وضع مشاريع اللوائح الاسترشادية لمراكز التحكيم وستقوم بنشرها لطلب مرئيات العموم وأصحاب المصلحة في مدة أقصاها نهاية شهر شوال 1440هـ؛ تمهيدا لاعتمادها والعمل بها.

كما سيتم عمل تقرير مفصل يتضمن أبرز إنجازات اللجنة خلال العامين 2107-2018 ورفعه للجهات المعنية العليا بالدولة، هذا وقد دشنت اللجنة موقعها الإلكتروني بعد حسابها على تويتر في إطار جهودها للتفاعل مع المهتمين والمختصين في مجال التحكيم وللتعريف بدورها في الترخيص لمراكز التحكيم، وتعزيز التحكيم المؤسسي في المملكة، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم.

وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في إصدار مزيد من التراخيص للمراكز الموثوقة.