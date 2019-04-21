شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. الثامنة في استقطاب اليخوت الفارهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مؤشر «بلومبيرج» الذي يتتبع اليخوت الفارهة وأماكن رسوّها حول العالم، في أحدث بياناته، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثامنة عالمياً، من حيث عدد اليخوت العملاقة الراسية في مياهها خلال أبريل الجاري بواقع 22 يختاً، بزيادة يخت واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واحتلت الولايات المتحدة الصدارة ب158 يختاً عملاقاً، متبوعة بإيطاليا (133) وإسبانيا (133) وفرنسا (118)، واليونان (82) وجزر البهاماس (45) وموناكو (41)، وجاءت أستراليا في الترتيب التاسع ب19 يختاً تلتها هولندا في المرتبة العاشرة ب 18 يختاً.

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