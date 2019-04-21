تداولات الأسهم العالمية تعكس مزاجاً إيجابياً حول الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بات بحكم المؤكد في أسواق الأسهم العالمية أن الوهن الذي تعرضت له بداية الفصل الأول من العام كان عارضاً، وهو ما تكشف عنه البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات الأمريكية التي منحت الأسهم قدرة جديدة على الصمود، ريثما تنجلي نتائج مفاوضات واشنطن مع بكين حول صفقة تجارية باتت وشيكة.

تتردد أنباء غير مؤكدة رسمياً مفادها أن قمة بين الزعيمين الصيني والأمريكي باتت مسألة وقت وترتيبات دبلوماسية، الأمر الذي قد يمنح الأسهم العالمية دفعاً أقوى مقارنة مع حالة الترقب التي سادت مع بداية الهدنة، والمفاوضات بين البلدين، ومن هنا جاء أداء الأسهم الآسيوية خلال الفترة الماضية أقوى مما حققته الأسهم الأمريكية والأوروبية.

وقد انطلقت تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربعة أيام بسبب عطلة الجمعة العظيمة، وسط ترقب وتركيز على نتائج الشكات ومدى اقترابها من حدود التوقعات التي كانت تشاؤمية في الغالب وسط حديث طال عن ركود يترصد اقتصادات العالم، خاصة منطقة اليورو. إلا أن أرباح الشركات خاصة في قطاع البنوك (باستثناء جولدمان ساكس) تجاوزت التوقعات ومنحت قوى السوق مزيداً من الجرأة على التعرض للمخاطر الأمر الذي انعكس على مكاسب يومية لمختلف القطاعات تتقدمها التقنية والبنوك والرعاية الصحية.

ولعبت تقارير أداء الاقتصاد الأمريكي المشجعة خاصة تراجع طلبات إعانات البطالة إلى ما دون 200 ألف طلب لأول مرة منذ ستة أشهر،وتراجع العجز في الميزان التجاري الأمريكي إلى ما دون 50 مليار دولار لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، دوراً مهماً في ترجيح كفة التفاؤل في الأسواق قبل أن تتلقى أخباراً مشجعة حول النزاع التجاري وتنهي على اللون الأخضر.

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وقد تصدر مؤشر شنجهاي الصناعي المركب قائمة الرابحين بخمسة أيام تداول مضيفاً 2.58% بعد تراجع اقترب من 2% خلال الأسبوع قبل الماضي، لينهي على 3270.80 نقطة. أما مؤشر نيكاي الذي جاء في المركز الثاني فقد حقق مكاسب بلغت 1.51% وأنهى عند 22200.56 نقطة.

وانتعش أداء الأسهم الأمريكية بدفع من نتائج الشركات بشكل يومي لينهي مؤشر ناسداك على مكاسب بنسبة 1.1% عند 7998.06 نقطة بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1%، ولم يفلح مؤشر «إس أند بي 500» باللحاق بركب الفائزين وأنهى على تراجع بنسبة0.99% مستقراً عند 2905.03 نقطة. وفي أوروبا تجاوز المزاج العام كل التقارير التي حذرت من ضعف متأصل في اقتصادات بعض دول الاتحاد الأوروبي وتهديدات الديون الإيطالية وضعف بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مارس/‏آذار. وتمكن مؤشر داكس الألماني من تحقيق مكاسب توازي مكاسب نظيريه في وول ستريت حيث أنهى مرتفعاً بنسبة 1.01% مستفيداً من زخم انتعاش حركة الصادرات الألمانية بفضل التهدئة المنتظرة على صعيد الحرب التجارية، وأنهى على 12222.39 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فاينانشل تايمز في لندن بنسبة 1% رغم أن المؤشرين كانا مغلقين يوم الجمعة في عطلة الجمعة العظيمة أيضاً. ولم يدع الدولار القوي مجالاً للذهب كي يستعيد بريقه بعد أن هوى حتى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/‏كانون الأول الماضي مستقراً عند 1273 دولاراً للأونصة التي فقدت 1.3% من قيمتها خلال الأسبوع.

خمس جلسات تراجع للذهب

لخمس جلسات ممتالية سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعاً، مع تحسن الدولار مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الجيدة.

وارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية بنهاية الأسبوع إلى 97.48 نقطة مع ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات إلى 1276 دولاراً للأوقية تسليم يونيو /حزيران المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أواخر ديسمبر وفقد الذهب نحو 1.5% من قيمته خلال أسبوع الماضي وارتفع سعر الفضة إلى 14.95 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس إلى 2.92 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.(د ب أ)