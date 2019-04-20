طيران ناس يوقع مذكرة تفاهم مع ألبانيا لتسيير رحلات بين البلدين

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

وقّع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، مذكّرة تفاهم مع وزارة البنية التحتية والطاقة في جمهورية ألبانيا ممثلة بوزيرة البنية التحتية والطاقة و الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا وبحضور رئيس مجلس الوزراء الألباني أدي راما، على هامش الملتقى السعودي الألباني المنعقد في مدينة تيرانا.

وتهدف المذكرة إلى تسيير رحلات مباشرة بين البلدين، حيث تضمنت توفير تسهيلات تساعد على رفع نسبة النمو لدى المسافرين بين البلدين، كما ناقشت وزارة البنية التحتية والطاقة الألبانية وشركة طيران ناس المتطلبات التشغيلية والتقنية لعمليات خط السير الذي يربط بين المملكة وألبانيا.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس أنّ هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية طيران ناس التوسعية، من خلال إضافة وجهات جديدة وتلبّي احتياجات المسافر السعودي الباحث عن الاستكشاف والمعرفة بالاضافة الى خلق وجهات وخيارات سفر عديدة.

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وأضاف المهنا: “ستعزز مذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة البنية التحتية والطاقة من قدراتنا التنافسية في سوق الطيران الإقليمي، كما ستتيح إضافة وجهة جديدة وغير مسبوقة في المملكة ورفع نسبة عدد السيّاح السعوديين إلى ألبانيا وتعزيز سوق النقل بين البلدين.

يذكر أنّ طيران ناس أعلن عن إطلاق استراتيجية توسعية للمرحلة المقبلة، والتي شملت وجهات جديدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته الذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون نسمة، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية.

وتضم الوجهات الجديدة لاهور، إسلام آباد، الجزائر، طرابزون، إربيل، بغداد، سراييفو، فيينا، طرابزون، باتومي، تبيليسي وباكو.