شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بضغطٍ من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم لا سيما العملة الأمريكية التي ضغطت على منافسيها، وذلك مع استمرار متابعة انطلاق مفاوضات مطولة بين الاتحاد الأوروبي والممكلة المتحدة.



وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تأجيل خروج لندن من التكتل الموحد حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول بطلب من رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي".

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يأتي ذلك بهدف منح بندن وبروكسل فرصة لمزيد من المفاوضات التي تستهدف التوصل إلى صفقة توضح شكل العلاقات بعد "بريكست".



ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاقية توصلت إليها "ماي" بالفعل مع "بروكسل" لخروج مرن من الاتحاد الأوروبي، ولكنه اٌر في نفس الوقت تشريعاً يهدف إلى عدم الخروج دون اتفاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.299 وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.3055 وأقل سعر عند 1.2979.